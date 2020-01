Legende: Geht neu für Xamax auf Torejagd Yannis Tafer. Freshfocus

Tafer unterschreibt bei Xamax

Neuchâtel Xamax hat in der Winterpause einen ersten Transfer getätigt und Yannis Tafer verpflichtet. Der seit Anfang Dezember vereinslose Tafer unterschrieb beim Vorletzten der Super League einen Vertrag bis Ende Saison mit Option auf ein weiteres Jahr. In der Schweiz lief der 28-jährige Algerier bereits für Lausanne und St. Gallen auf, zuletzt stand er in Tunesien bei Etoile Sportive du Sahel unter Vertrag.