Legende: Schlägt ein neues Kapitel auf Taulant Xhaka. Freshfocus/Claudio De Capitani

Xhaka steigt ins Trainergeschäft ein

Gut einen Monat nach dem Ende seiner Aktivkarriere wagt Taulant Xhaka den ersten Schritt als Trainer. Die Vereinslegende des FC Basel wird künftig den Basler Viertligisten FC Dardania trainieren. Der 34-Jährige hat schon während seiner Spielerkarriere deutlich gemacht, dass er eine Zukunft im Trainerberuf anstrebt.

Koindredi wechselt zu Basel

Der FC Basel leiht Mittelfeldspieler Koba Koindredi für ein Jahr von Sporting Lissabon aus. Anschliessend besitzt der Schweizer Meister eine Kaufoption für den 23-Jährigen. Der Franzose ist in der Super League kein Unbekannter, im letzten Jahr spielte er leihweise für Lausanne-Sport. Nun ist er beim FC Basel auch wieder mit seinem damaligen Trainer Ludovic Magnin vereint.

Fink zieht es nach England

Den FC Basel verlassen wird hingegen Bradley Fink. Der 22-jährige Stürmer schliesst sich ein Jahr vor Vertragsende dem englischen Drittligisten Wycombe Wanderers an und wechselt damit ins Heimatland seiner Mutter. In der abgelaufenen Double-Saison steuerte der langjährige Schweizer Junioren-Internationale in 431 Einsatzminuten zwei Tore und eine Vorlage bei.

