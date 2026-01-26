 Zum Inhalt springen

News aus der Super League YB-Andrews mit Kreuzbandriss – Junior Zé leihweise nach Dänemark

26.01.2026, 12:38

Andrews sitzt am Boden.
Legende: Ahnte da wohl schon Schlimmes Ryan Andrews. KEYSTONE/Peter Schneider

Andrews fällt lange aus

YB muss lange auf Ryan Andrews verzichten. Der 21-jährige Brite hat sich am Sonntag bei der 1:4-Niederlage in Thun einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Wie die Berner bekanntgaben, wird der rechte Aussenverteidiger rund acht bis neun Monate ausfallen. Andrews war 2025 von Watford zu YB gewechselt und kam in 18 Pflichtspielen zum Einsatz.

Junior Zé verlässt Basel

Basel-Stürmer Junior Zé wechselt leihweise nach Dänemark zum FC Midtjylland. Der 19-Jährige kam in der laufenden Saison zu 12 Einsätzen und erzielte dabei zwei Tore für den Meister. Der Tabellenzweite der dänischen Superliga besitzt eine Kaufoption zur definitiven Übernahme des Stürmers. Bei Midtjylland steht auch der 25-fache Nationalspieler Kevin Mbabu unter Vertrag.

Fussballspieler im schwarz-weissen Trikot auf dem Spielfeld.
Legende: Wechselt nach Dänemark Junior Zé. Keystone / GEORGIOS KEFALAS

Resultate

