Legende: Hat sich gegen Basel verletzt Michel Aebischer (l.) im Zweikampf mit Silvan Widmer. Freshfocus

YB ohne Aebischer und Camara

Die Young Boys werden in den verbleibenden drei Spielen in dieser Saison auf Michel Aebischer und Mohamed Ali Camara verzichten müssen. Aebischer erlitt am Sonntag im Spiel gegen Basel einen Muskelfaserriss im Oberschenkel, Camara leidet an einer Knochenhautentzündung am Schienbein.