Legende: Pariert die Bälle künftig nicht mehr im YB-Trikot Anthony Racioppi. Keystone/Peter Schneider

Racioppi zieht es nach England

Anthony Racioppi verlässt, wie schon lange erwartet, YB. Der 25-jährige Goalie schliesst sich Hull City aus der zweitklassigen englischen Championship an. Racioppi unterschrieb bei den «Tigers» für 3 Jahre mit Option auf eine weitere Saison. Der Genfer war im Januar 2022 von Dijon nach Bern gekommen und absolvierte seither 53 Pflichtspiele für «Gelb-Schwarz». Dabei wurde er zweimal Meister und einmal Cupsieger. Meist musste er Nummer-1-Goalie David von Ballmoos den Vortritt lassen. Bei YB figurieren aktuell neben Von Ballmoos mit Marvin Keller, Dario Marzino und Ardian Bajrami drei weitere Torhüter auf der Kaderliste.

Aké unterschreibt bei Yverdon

Yverdon kann weiter auf die Qualitäten von Marley Aké bauen. Der 23-jährige französische Offensivspieler von Juventus Turin war bereits in der letzten Rückrunde an die Waadtländer ausgeliehen und wechselt nun fix zu Yverdon. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Aké gehörte in der letzten Rückrunde zu Yverdons Stammpersonal. Er spielte überwiegend auf den Flügeln oder im rechten Mittelfeld. Für Juventus' erste Mannschaft kam er bislang zu sechs Teileinsätzen.