Legende: Befindet sich in Isolation David von Ballmoos. Freshfocus

Von Ballmoos an Corona erkrankt

David von Ballmoos hat sich mit Covid-19 infiziert. Das teilte sein Klub YB am Donnerstagnachmittag mit. Der Keeper der Young Boys habe sich unwohl gefühlt, worauf die Teamärzte einen Test anordneten. In Absprache mit dem Kantonsarztamt wurden sofort alle nötigen Massnahmen eingeleitet. Von Ballmoos befinde sich nun in häuslicher Isolation, wobei es ihm den Umständen entsprechend gut gehe, heisst es in der Mitteilung weiter. Spieler und Trainerstaff der 1. Mannschaft der Young Boys wurden danach ebenfalls getestet – alle Ergebnisse fielen negativ aus.