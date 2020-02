Legende: Läuft er je wieder für YB auf? Roger Assalé. imago images

Assalé verlässt YB in Richtung Leganes

Roger Assalé wird die Saison in der Primera Division beenden. Der YB-Stürmer geht ab sofort für Leganes auf Torejagd. Nach Beendigung des Leihgeschäfts besitzt der aktuell Vorletzte der spanischen Liga eine Kaufoption für den Ivorer. Assalé war im Sommer 2017 zu den Young Boys gestossen. Der 26-Jährige brachte es in 129 Pflichtspielen für die Berner auf 44 Treffer und 31 Vorlagen. In der aktuellen Super-League-Spielzeit erzielte Assalé in 14 Einsätzen 4 Tore. Der kleingewachsene Stürmer war für YB mit seiner Schnelligkeit und seiner Wendigkeit von Beginn an ein Gewinn gewesen.

Gelmi von Thun zu Venlo

Der 24-jährige Innenverteidiger Roy Gelmi wechselt leihweise für den Rest der Saison zum niederländischen Erstligisten Venlo. Er ist niederländisch-schweizerischer Doppelbürger. Gelmi stiess im Sommer 2017 von St. Gallen zu den Berner Oberländern. Seither kam er in 87 Pflichtspielen zum Einsatz. Für Thun unvergesslich bleibt Gelmis Tor im vergangenen Frühling im Cup-Halbfinal gegen Luzern, das den Thunern den Einzug in den Cupfinal sicherte. Gelmis Vertrag mit Thun läuft noch bis im Sommer 2021.