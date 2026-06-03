YB zieht Kaufoption bei Bedia nicht

Die Young Boys haben sich gegen eine definitive Übernahme Chris Bedias von Union Berlin entschieden. Der mit 17 Toren zweitbeste Super-League-Torschütze der abgelaufenen Saison (hinter Teamkollege Christian Fassnacht) wird damit an die Alte Försterei zurückkehren, wo Mauro Lustrinelli neu Cheftrainer ist. Bedia stiess im Januar 2025 zu YB und erzielte in insgesamt 67 Pflichtspielen 28 Tore.

Cantaluppi verstärkt Trainerteam beim FCB

Mario Cantaluppi, der als Spieler mit dem FCB dreimal Meister und zweimal Cupsieger wurde, wird neuer Assistenztrainer von Stephan Lichtsteiner. Für den 23-fachen Schweizer Internationalen ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Nach einem jahrelangen Engagement in der Basler Juniorenabteilung war er zuletzt rund 6 Monate im Nachwuchs des FC Winterthur tätig war. Dafür verlässt Assistenztrainer Matthias Kohler, der erst auf die abgelaufene Saison hin unter Cheftrainer Ludovic Magnin zum FCB zurückgekehrt war, den Klub bereits wieder.

Viele Abgänge bei den Grasshoppers

Nach dem Sieg in der Barrage gegen Aarau und dem damit geschafften Klassenerhalt in der Super League kommt es in der 1. Mannschaft der Grasshoppers zu einigen Abgängen. Abwehrchef Dirk Abels wird den Rekordmeister nach drei Saisons und 95 Einsätzen verlassen. Wohin es den Niederländer zieht, ist offen. Auch Jonathan Asp Jensen und Lovro Zvonarek werden nicht in Zürich bleiben. Beide waren von Bayern München auf Leihbasis in die Limmatstadt gestossen. Weiter verlassen Emmanuel Tsimba (zurück zu YB) sowie die Torhüter Nicolas Glaus und Laurent Seji GC.

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