Legende: Hier noch Gegner, bald Teamkollegen Kastriot Imeri, hier bei einem Testspiel gegen Thun. Freshfocus / Claudio De Capitani

Imeri holt in Thun neuen Anlauf

Der FC Thun verstärkt sich in der Offensive mit Kastriot Imeri. Der 25-jährige Genfer stösst leihweise von den Young Boys zum formstarken Aufsteiger. Anschliessend besitzen die Berner Oberländer eine Kaufoption. Einhergehend mit der Leihe hat YB den im nächsten Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert. Imeri war vor drei Jahren von Servette in die Bundesstadt gewechselt. Der Rekord-Neuzugang der Berner konnte sich bei YB jedoch nie nachhaltig durchsetzen. Im zweiten Jahr wurde er zudem von einer Knieverletzung zurückgeworfen. «Kastriot kommt aus einer komplizierten Saison. Ich bin überzeugt, dass wir ihm ein Umfeld bieten können, um seine Karriere neu zu lancieren und sein Potenzial auszuschöpfen», lässt sich der Thuner Sportchef Dominik Albrecht in der Medienmitteilung zitieren. Einhergehend mit der Leihe hat YB den im nächsten Sommer auslaufenden Vertrag mit Imeri vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert.