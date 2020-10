YB leiht Obexer an Vaduz aus

Legende: Wird erneut ausgeliehen Linus Obexer. Freshfocus

Obexer wechselt zum FC Vaduz

Linus Obexer setzt die Saison beim FC Vaduz fort. Der Linksverteidiger der Young Boys wird bis Ende Jahr an die Liechtensteiner ausgeliehen, wobei diese eine Option auf eine definitive Übernahme besitzen. Der 23-jährige Berner hat bei den Young Boys die Juniorenstufen absolviert und danach den Sprung in die Super League geschafft. In der letzten Saison spielte er auf Leihbasis für den FC Lugano.