Legende: Bänderverletzung am linken Sprunggelenk Kastriot Imeri fehlt den Young Boys in den kommenden Wochen. Keystone/Peter Klaunzer

Imeri im Verletzungspech – Korrektur auf der Trainerbank

Die Young Boys müssen in den nächsten zwei bis drei Wochen ohne Kastriot Imeri auskommen. Dies gaben die Berner am Mittwochmorgen bekannt. Der 24-jährige Offensivspieler hatte am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Zürich (2:2) in der Schlussphase eine Bänderverletzung am linken Sprunggelenk erlitten. Mirlind Kryeziu war nach dem Foul an Imeri vom Feld geflogen.

07:20 Video Archiv: YB und der FCZ teilen sich die Punkte Aus Super League – Highlights vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 20 Sekunden.

In der gleichen Medienmitteilung orientierte «Gelb-Schwarz» über eine Ergänzung im Trainerstaff. So kehrt Matteo Vanetta zu YB zurück und wird ab sofort als zusätzlicher Assistent von Cheftrainer Patrick Rahmen wirken. Der 46-Jährige war im Februar 2018 als Defensivcoach im Nachwuchs in die Hauptstadt gestossen und gehörte ab der Saison 2018/19 als Assistent zum Staff der ersten Mannschaft. Im Frühling 2022 war er Interimstrainer. Danach verliess er YB, arbeitete für den SFV als Schweizer U20-Trainer und als Nachwuchschef für Lausanne-Sport.