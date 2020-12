Legende: Muss längere Zeit pausieren Vincent Sierro. Keystone

2 verletzte Spieler bei den Young Boys

Die Young Boys beklagen nach dem 3:2-Sieg im Super-League-Spiel vom Sonntag in Luzern 2 verletzte Spieler. Vincent Sierro, der schon in der 8. Minute ausgewechselt werden musste, erlitt einen Muskelriss im linken Oberschenkel und fällt 6 bis 8 Wochen aus. Christian Fassnacht zog sich Bänderverletzungen zu, die jedoch keine Operation erfordern. Sein Einsatz am Donnerstag im Europa-League-Heimspiel gegen Cluj ist fraglich.

3 weitere Corona-Fälle bei Lugano

Der FC Lugano meldet am Dienstag 3 weitere positive Corona-Fälle. Um welche Spieler es sich handelt, wurde von den Tessinern nicht kommuniziert. Der Kantonsarzt verhängte für die negativ getesteten Akteure eine «Quarantäne light» bis am kommenden Samstag. Die Spieler dürfen in dieser Zeit ohne physischen Kontakt trainieren. Aus diesem Grund hat die Swiss Football League einer Verschiebung der Partie Lugano - FC Zürich von Samstag auf Sonntag (16:00 Uhr) zugestimmt. Gleichzeitig wird die Begegnung zwischen Sion und Luzern auf den Samstag (18:15 Uhr) vorgezogen.