Young Boys rund einen Monat ohne Hoarau

Guillaume Hoarau zog sich letzte Woche im Training eine Muskelverletzung an der Wade zu. Der 34-jährige Franzose verpasste deshalb auch schon die Partie vom Wochenende gegen Thun (1:1). Letzte Saison fehlte Hoarau der Mannschaft während rund zwei Monaten, in dieser Saison verpasste er unter anderem die Champions-League-Begegnung gegen Manchester United. Aktuell ist der YB-Stürmer der beste Torschütze der Liga (13 Treffer in 16 Spielen).