Legende: Verabschieden sich vom Berner Publikum Thorsten Schick (links) und Loris Benito. Freshfocus

Benito und Schick verlassen YB

Die Verteidiger Loris Benito und Thorsten Schick spielen ab nächster Saison nicht mehr bei Meister YB. Der 27-jährige Benito hat seinen Vertrag in Bern in der Winterpause nicht verlängert. Er kann deshalb ablösefrei wechseln. Wo er die Karriere fortsetzen wird, ist noch nicht bekannt. Der Aargauer war im Sommer 2015 von Benfica Lissabon zu YB gekommen. Auch Schick nimmt nach 3 Jahren bei den Young Boys eine neue Herausforderung an. Dem Vernehmen nach wird der Österreicher bei einem Wiener Verein unterschreiben.

Thun verstärkt Verteidigung

Der FC Thun hat den 24-jährigen Nikki Havenaar mit einem Vertrag bis 2022 mit Option auf ein weiteres Jahr ausgestattet. Der 1.98 Meter grosse Innenverteidiger stösst vom FC Wil ins Berner Oberland. Der gebürtige Japaner und Sohn niederländischer Eltern wechselte 2016 in die 2. österreichische Liga zum SV Horn, ehe er vergangenen Sommer in die Ostschweiz weiterzog. Für Wil gelangen Havenaar in 29 Spielen 2 Tore.