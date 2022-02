Legende: Läuft bald für YB auf Cheikh Niasse. imago images

Niasse kommt in die Schweiz

Die Young Boys haben auf die diversen Abgänge in der Winterpause reagiert und Cheikh Niasse verpflichtet. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom französischen Meister Lille nach Bern. In der laufenden Spielzeit kam Niasse 4 Mal in der Ligue 1 zum Einsatz und 1 Mal im französischen Cup. Beim Schweizer Meister unterzeichnete der senegalesisch-französische Doppelbürger einen Vertrag bis im Sommer 2026.

Lugano leiht Rüegg aus

Kevin Rüegg kehrt zumindest vorübergehend in die Schweiz zurück. Der 23-jährige rechte Aussenverteidiger wird von Hellas Verona für den Rest der Saison an den FC Lugano ausgeliehen. Die Tessiner haben sich in den Verhandlungen mit Hellas auch eine Kaufoption verschafft.

FCB mehrere Wochen ohne Petretta

FCB-Linksverteidiger Raoul Petretta hat sich im Training eine Bänderverletzung sowie eine knöcherne Läsion an einem der Fusswurzelknochen im linken Fuss zugezogen. Der 24-Jährige fehlt den Baslern darum mehrere Wochen.