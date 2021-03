Legende: Gehört YB, spielt aber vorerst für Stade Lausanne-Ouchy Stürmer Joël Monteiro. Freshfocus

YB: Monteiro bis 2024 gebunden

Die Young Boys verpflichten von Lausanne-Sport den Stürmer Joël Monteiro. Der 21-jährige in Sitten geborene Portugiese steht bis 2024 bei den Bernern unter Vertrag, wird die Saison aber in der Challenge League bei Stade Lausanne-Ouchy zu Ende spielen. Monteiro, der Bruder des Lausanner Verteidigers Elton Monteiro, kam bislang viermal für insgesamt 72 Minuten in der Super League zum Einsatz und erzielte ein Tor.

St. Gallen holt Mittelfeldspieler von Lens

Der FC St. Gallen hat die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Nsana Simon bekannt gegeben. Der 20-jährige Franzose stösst aus der zweiten Mannschaft von RC Lens in die Ostschweiz, wo er einen Vertrag bis zum Ende der Saison mit Option auf Verlängerung unterschrieben hat. Simon kam für die U18-Nationalmannschaft von Frankreich zu drei Einsätzen.