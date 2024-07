Per E-Mail teilen

Legende: Kommt aus Troyes nach Bern Tanguy Zoukrou. imago images/Sipa USA

YB holt Verstärkung aus der Ligue 2

Die Young Boys haben den französischen Innenverteidiger Tanguy Zoukrou verpflichtet. Der 21-Jährige, der zuletzt für den französischen Ligue-2-Klub Troyes spielte, unterschrieb beim Schweizer Meister einen Vertrag bis Sommer 2028, wie der Klub mitteilte. Der 1,89 m grosse Zoukrou kam – neben 45 Pflichtspielen für Troyes – auch zu 15 Einsätzen mit Frankreichs U19- und U20-Auswahlen.

05:16 Video Archiv: YB sichert sich in Genf den Meistertitel Aus Sport-Clip vom 20.05.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 16 Sekunden.

GC verpflichtet Maurin von Yverdon

Die Grasshoppers verstärken ihre Offensive. Von Yverdon, wo er bereits unter Trainer Marco Schällibaum gespielt hat, kommt der 23-jährige Stürmer Evans Maurin nach Zürich. Der Franzose bestritt in der vergangenen Saison 11 Partien in der Super League, dabei erzielte er zwei Tore. Vor Yverdon hatte er in der Promotion League bei Chiasso gespielt.

Luzern: Ademis Vertrag aufgelöst

Stürmer Kemal Ademi (28) verlässt den FC Luzern vorzeitig. Nach der vergangenen Saison mit drei Toren in 20 Spielen einigten sich Spieler und Klub auf eine Auflösung des bis Juni 2025 laufenden Vertrages. Ademi war im letzten Sommer vom deutschen Zweitligisten Sandhausen zu Luzern gestossen.