Die Young Boys verpflichten Vincent Sierro

YB hat einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler verpflichtet: Der 23-jährige Vincent Sierro unterzeichnete bei den Bernern einen Vertrag über 4 Jahre bis im Sommer 2023. Der 187 cm grosse Walliser kommt vom SC Freiburg. Der Bundesligist hatte Sierro in der letzten Saison an St. Gallen ausgeliehen. Bei den Ostschweizern bestritt er 39 Pflichtspiele, dabei brachte er es auf 13 Tore und 6 Assists. Sierro wurde beim FC Sion ausgebildet und war vor 4 Jahren zu seinem Super-League-Debüt gekommen. 2017 erfolgte der Wechsel zu Freiburg.

Neuer Stürmer für den FC Zürich

Der 23-jährige Blaž Kramer wechselt per sofort ablösefrei zum FC Zürich und unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2022. Der Slowene hat zuletzt für die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg gespielt, wo er in der vierthöchsten deutschen Liga in 46 Spielen 27 Tore und 9 Assists beisteuerte.

