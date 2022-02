Legende: Läuft künftig für Gelb-Schwarz auf Edimilson Fernandes Screenshot bscyb.ch

YB holt Edimilson Fernandes leihweise bis Saisonende

Die Young Boys haben den 22-fachen Schweizer Nationalspieler Edimilson Fernandes leihweise bis zum Saisonende verpflichtet. Der 25-jährige Allrounder wurde im letzten Sommer innerhalb der Bundesliga von Mainz an Arminia Bielefeld ausgeliehen. Zuvor hatte der ehemalige Spieler des FC Sion, der im vergangenen Sommer dem EM-Kader der Schweizer Nationalmannschaft angehört hatte, bereits in England bei West Ham United und in Italien bei der Fiorentina Erfahrungen gesammelt.

00:26 Video Archiv: Fernandes' Premieren-Tor in der Bundesliga Aus Super League – Goool vom 20.06.2020. abspielen

FCL holt österreichischen Stürmer

Der FC Luzern hat bis Saisonende leihweise den österreichischen Stürmer Marko Kvasina vom belgischen Erstligisten KV Oostende verpflichtet. Die Innerschweizer besitzen für den 25-Jährigen eine Kaufoption.

Marokkanischer Nationalspieler für Lausanne

Lausanne-Sport hat die Ankunft des rechten Aussenverteidigers Sofiane Alakouch vermeldet. Der marokkanische Nationalspieler wird dem Tabellenletzten bis zum Ende der Saison vom FC Metz ausgeliehen. Der 23-Jährige war in Nîmes ausgebildet worden und wechselte im Sommer nach Lothringen. Bei Metz kam er jedoch nur zu 4 Einsätzen in der Ligue 1.

Legende: Soll dabei helfen, Lausanne vor dem Abstieg zu bewahren Sofiane Alakouch. imago images