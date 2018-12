Schlechte Nachrichten für die Young Boys: Mohamed Ali Camara hat sich im letzten SL-Spiel des Jahres gegen Xamax (4:1) eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Dies gab YB am Mittwoch bekannt. Der Innenverteidiger aus Guinea wird den Bernern rund 2 Monate fehlen. Camara kam in dieser Saison in der Super League 8 Mal zum Einsatz. Dabei gelangen ihm 2 Tore.