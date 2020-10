Legende: Spielt neu auf der Insel Andir Zeqiri. Keystone

Zeqiri neu bei Brighton unter Vertrag

Lausannes Nachwuchsstar Andi Zeqiri wechselt per sofort zu Brighton & Hove Albion. Der 21-jährige Stürmer unterzeichnete beim Premier-League-Klub aus dem Süden Englands einen Vierjahres-Vertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Laut Medienberichten beträgt die Ablösesumme für den Schweizer U21-Nationalspieler 5,4 Millionen Euro. Zeqiri hatte letzte Saison mit 17 Toren massgeblichen Anteil am Aufstieg Lausannes in die Super League. Für Zeqiri ist es der zweite Transfer ins Ausland. 2016 wechselte er im Alter von 17 Jahren von Lausanne in den Nachwuchs von Juventus Turin. Nach einem Jahr kehrte er ins Waadtland zurück.

Sorgic von Auxerre zu Luzern

Der ehemalige FCL-Nachwuchsspieler Dejan Sorgic wechselt vom AJ Auxerre zurück zum FC Luzern. Sorgic unterschrieb am Donnerstag bei den Innerschweizern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Sorgic wird am Freitag zum 1. Mal mit dem Team von Fabio Celestini trainieren. Der 31-Jährige hatte den FCL 2013 verlassen und danach der Reihe nach für Schaffhausen, Kriens, Thun und zuletzt Auxerre gespielt.

Junge Offensivkraft für Servette

Servette verpflichtete für zwei Jahre den Offensivspieler Boubacar Fofana. Der in Paris geborene 22-Jährige war zuletzt für die zweite Mannschaft von Olympique Lyon tätig gewesen.