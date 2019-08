Khelifi wechselt leihweise zu Kiel

Der 25-jährige Salim Khelifi wechselt per sofort leihweise für die Saison 2019/2020 in die 2. deutsche Bundesliga zur Kieler Sportvereinigung Holstein. Der Mittelfeldspieler, welcher seit Sommer 2018 beim FCZ unter Vertrag steht, kam bisher in 38 Pflichtspielen für die Zürcher zum Einsatz und konnte dabei 7 Tore sowie ebenso viele Assists erzielen.

Neuer Stürmer für Servette

Der französische Stürmer Grejohn Kyei wechselt von Reims zum Super-League-Aufsteiger Servette. Der 24-Jährige, der die letzte Saison leihweise für Lens in der Ligue 2 gespielt hatte, unterschrieb bei Servette einen Vertrag über 3 Jahre.