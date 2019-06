Legende: Treffen früher als geplant aufeinander Zürich und St. Gallen. Freshfocus

Spielverschiebung in der Super League

Die Swiss Football League musste in den am Donnerstag publizierten Spielplänen der Super League und der Challenge League Änderungen vornehmen. In der 6. Runde der Super League vom 31. August steht der Letzigrund wegen des Diamond-League-Meetings nicht zur Verfügung. Deshalb wird die Partie zwischen Zürich und St. Gallen auf den Mittwoch, 14. August, 19:00 Uhr, vorgezogen. In der Challenge League werden die 5. Runde (23. bis 25. August) und die 6. Runde (30. August bis 1. September) vollständig abgetauscht.