Legende: Befindet sich in Quarantäne Lukas Görtler. Freshfocus

St. Gallens Görtler und Kräuchi positiv getestet

Der FC St. Gallen hat in den vergangenen Tagen mehrere Corona-Tests bei

Spielern und beim Staff durchgeführt. Dabei wurden mit Mittelfeldspieler Lukas Görtler und Verteidiger Alessandro Kräuchi zwei Spieler der ersten Mannschaft positiv auf Covid-19 getestet. Sie sind in Isolation und hatten seit dem Auftreten von Symptomen keinen Kontakt zum Team. In Absprache mit dem St.Galler Kantonsarztamt führt die Mannschaft das Training weiter.