Legende: Büsst für seinen Platzverweis Saidy Janko. Freshfocus/Pascal Muller

Janko muss bis Weihnachten zuschauen

Die Young Boys müssen in den verbleibenden zwei Meisterschaftsspielen dieses Jahres ohne Saidy Janko auskommen. Der 28-jährige Aussenverteidiger wurde nach seinem Platzverweis in den Schlussminuten am Mittwoch im Heimspiel gegen Stade-Lausanne-Ouchy (1:0) für zwei Partien gesperrt. YB empfängt am Samstag im Spitzenspiel den FC St. Gallen und trifft eine Woche später auswärts erneut auf den Tabellenletzten Stade-Lausanne-Ouchy.