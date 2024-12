Per E-Mail teilen

Legende: Traoré mag nicht hinsehen Schiedsrichter Piccolo zückt nach Intervention des VAR die rote Karte. Freshfocus/Claudio Thoma

Traoré muss zweimal zuschauen

FCB-Stürmer Bénie Traoré, der am Sonntag gegen den FC St. Gallen (1:1) wegen groben Foulspiels vom Platz gestellt wurde, muss zwei Spiele aussetzen. Dies teilte die Swiss Football League am Montag mit. Cheikh Niasse (YB/Notbremse) und Mauro Rodrigues (Yverdon/Notbremse) müssen ein Spiel aussetzen. Sie wurden am Wochenende ebenfalls des Feldes verwiesen.

Super League