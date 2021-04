Legende: Muss aussetzen St. Gallens Captain Jordi Quintilla. Freshfocus

Quintilla fehlt FCSG für die nächsten 2 Spiele

Der FC St. Gallen muss in dieser Woche auf seinen Captain Jordi Quintilla verzichten. Der Spanier wurde am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet. Damit verpasst er die Super-League-Spiele gegen Lugano am Mittwoch und gegen Vaduz am Samstag. Der Rest der Mannschaft wurde nach dem positiven Test von Quintilla ebenfalls getestet. Alle Proben fielen negativ aus. Damit kann der FC St. Gallen den Spielbetrieb wie bis anhin fortführen.

Cup-Halbfinals angesetzt

Im Schweizer Cup ermitteln Aarau und der FC Luzern den ersten Finalisten. Sie treten am Dienstag, 4. Mai (17:30 Uhr) aufeinander. Am Tag darauf spielen Servette und St. Gallen um 17:00 Uhr gegeneinander. Der Final findet am Pfingstmontag, 24. Mai (15:00 Uhr) im Wankdorf in Bern statt. Alle Spiele sind live auf SRF zu sehen.