Legende: Das letzte Spiel der Nati in St. Gallen, der Test gegen Kroatien im Oktober, ging für Ricardo Rodriguez und Co. verloren. Freshfocus

Nati: Start in Bulgarien, dann folgt St. Gallen

Das Schweizer Nationalteam bestreitet sein erstes Länderspiel 2021 in Bulgarien. In welcher Stadt der Auftakt zur Qualifikation für die WM 2022 stattfindet, ist noch unklar. Die ersten beiden Länderspiele zuhause absolviert die Mannschaft von Trainer Vladimir Petkovic in St. Gallen. Im Kybunpark findet am Sonntag, 28. März, die WM-Quali-Partie gegen Litauen statt. Drei Tage später gastiert anlässlich eines Testspiels Finnland in der Gallusstadt. Beide Partien werden um 20:45 Uhr angepfiffen.