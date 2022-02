Tramezzani muss 4 Spiele auf der Tribüne verbringen

Paolo Tramezzani darf den FC Sion in den nächsten 4 Spielen nicht als Trainer betreuen. Die Sanktion erfolgt nach einem Ausschluss in der 68. Minute im Spiel gegen den FC Zürich. Tramezzani habe sich in «aggressiver Art und Weise in die technische Zone des Gegners begeben und auf dem Spielfeld die Konfrontation mit dem Unparteiischen gesucht», argumentiert die Swiss Football League.

Schaffhausen holt Bobadilla

Der FC Schaffhausen meldet einen namhaften Zuzug. Raul Bobadilla wird den Tabellenvierten der Challenge League verstärken, sobald die beantragte Arbeitsbewilligung erteilt wird. Der ehemalige FCB-, GC-, und YB-Stürmer hat in seiner Zeit in der Super League nicht nur mit Toren (40), sondern auch mit diversen Eskapaden neben dem Platz für Schlagzeilen gesorgt. Zuletzt spielte der 34-Jährige beim brasilianischen Klub Fluminense.