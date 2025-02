Legende: Muss sich gedulden Eseosa Aigbogun. KEYSTONE/Michael Buholze

Aigbogun gegen Norwegen nicht dabei

Das Schweizer Nationalteam der Frauen muss im zweiten Spiel der Nations League am Dienstag in Stavanger gegen Norwegen auf Eseosa Aigbogun verzichten. Wie der Schweizerische Fussballverband am Samstag mitteilte, fällt die Verteidigerin der AS Roma aufgrund muskulärer Beschwerden aus. An ihrer Stelle rückt Aurélie Csillag vom FC Basel nach. Beim torlosen Remis am Freitagabend im Zürcher Letzigrund gegen Island wurde Aigbogun nicht eingesetzt.