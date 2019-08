Legende: Zog sich eine schwere Schulterverletzung zu Marcel Koller. Freshfocus

FCB-Trainer Koller mit dem Fahrrad gestürzt

Marcel Koller fällt für das Cup-Spiel gegen Zweitligist Pully Football aus. Wie der FC Basel mitteilt, ist Koller am Freitagabend mit dem Fahrrad schwer gestürzt und erlitt dabei eine Schulterverletzung. Ob eine Operation an der Schulter nötig ist, werde sich in den nächsten Tagen zeigen. Im Cupspiel wird die Mannschaft von den beiden Assistenztrainern Thomas Janeschitz und Carlos Bernegger betreut.