Bei Yverdon darf in der Winterpause auch ein Testspieler aus den USA mittrainieren. Es ist Präsidenten-Sohn Balthazar Saunders.

Legende: Darf beim Team des Vaters vorspielen Balthazar Saunders. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Seit Juli ist der US-Amerikaner Jeffrey Saunders Präsident von Yverdon-Sport. Bald könnte der Name Saunders bei den Waadtländern noch häufiger zu hören sein. Denn in der Winterpause darf Balthazar Saunders, der Sohn des Präsidenten, für den Super-League-Aufsteiger vorspielen.

Erfahrungen im Profi-Fussballbereich hat Saunders Junior bis anhin noch nicht sammeln können. Der 21-Jährige spielte bislang in den USA auf College-Stufe in der Metropolitan Oval Academy. Es ist die Akademie, in welcher Vater Jeffrey als Sportdirektor engagiert ist.

Mit ins Trainingslager

Für die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte ist Yverdon ins Trainingslager nach Tunesien gereist, auch da ist Balthazar mit dabei. Für einen Vertrag wird er sich dort weiter beweisen müssen. Ob er dereinst tatsächlich auch auf einem Super-League-Platz anzutreffen sein wird, wird sich noch zeigen. Genügend «Vitamin B» sollte auf jeden Fall vorhanden sein.