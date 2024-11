Per E-Mail teilen

Der Grasshopper Club Zürich entlässt Coach Marco Schällibaum per sofort.

Die 0:2-Niederlage in Luzern am Sonntag veranlasste die GC-Verantwortlichen zum Handeln.

Die interimistische Leitung der 1. Mannschaft übernimmt der bisherige Co-Trainer Giuseppe Morello.

Das 0:2 am Sonntag gegen Luzern war die eine Niederlage zu viel: Die Grasshoppers trennten sich am Dienstagabend von Trainer Marco Schällibaum. «Angesichts der anhaltenden sportlichen Ergebnisse hat der Verein entschieden, dass eine Veränderung notwendig ist», schrieb der Klub in einer Mitteilung. Die Zürcher stehen nach nur 1 Punktgewinn aus den letzten 5 Spielen 1 Zähler vor Tabellenschlusslicht Winterthur.

Schällibaum hatte den Trainerposten bei den Grasshoppers im April 2024 übernommen und sie erfolgreich durch die Barrage-Spiele gegen Thun geführt. «Die Trennung schmerzt. Dennoch danke ich den Verantwortlichen, dass ich die Chance erhalten habe, meinen Herzensverein zu leiten», lässt sich der 62-Jährige zitieren.

Die Nachfolge von Schällibaum an der Seitenlinie ist noch nicht geklärt. Interimistisch wird der bisherige Co-Trainer Giuseppe Morello gemeinsam mit dem bestehenden Trainerstab übernehmen. Der 39-Jährige ist seit Juli bei GC tätig. Frühere Stationen des Baselbieters waren die Young Boys (Co-Trainer), der FC Basel (Trainer U18 und U15) und der Schweizerische Fussballverband (Co-Trainer U17).