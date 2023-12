YB gewinnt den Spitzenkampf der 17. Super-League-Runde im Wankdorf verdient mit 3:0.

Ein Eigentor von Jozo Stanic bringt YB in der 21. Minute in Führung, Jean-Pierre Nsame sorgt danach mit einem Doppelpack (33./49.) für klare Verhältnisse.

GC schlägt 10 Basler auswärts mit 1:0, im SRF-Livespiel empfängt Lausanne-Sport Servette.

Mit einem Dreifach-Wechsel versuchte St. Gallen-Trainer Peter Zeidler in der Pause sein Team aufzuwecken. Die notorisch auswärtsschwachen Ostschweizer lagen im Wankdorf mit 0:2 in Rücklage und hatten in der 1. Halbzeit kaum Land gesehen. Doch die Rochade verfehlte ihre Wirkung komplett: Keine 4 Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, da stand es bereits 3:0 für die Hausherren. Nach einer butterweichen Flanke von Lewin Blum hatte Jean-Pierre Nsame eingeköpfelt.

Um weitere Gegentore kamen die Espen in der Folge zwar herum, doch weil St. Gallen das Wankdorf auch im 34. Anlauf ohne Sieg verliess, verpassten die Ostschweizer den Sprung an die Tabellenspitze. YB verteidigt diese dank einem überzeugenden Auftritt derweil erfolgreich und baut den Vorsprung auf den zweitplatzierten FC Zürich auf vorübergehend 5 Punkte aus.

00:48 Video Nsame macht den Deckel drauf Aus Sport-Clip vom 09.12.2023. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Von Ballmoos spielt und hält

YB-Trainer Raphael Wicky hatte auf der Torhüterposition wie schon beim zähen 1:0-Sieg gegen Stade-Lausanne-Ouchy am Mittwoch David von Ballmoos den Vorzug gegenüber Anthony Racioppi gegeben. Der delikate Entscheid sollte im Wankdorf nur eine untergeordnete Rolle spielen, zu dominant traten die Vorderleute in der Startphase der Partie auf.

Just als die Ostschweizer langsam in in die Gänge kamen, schlug es in der 21. Minute ein erstes Mal hinter St. Gallen-Goalie Lawrence Ati Zigi ein. Jozo Stanic lenkte eine Hereingabe von Meschack Elia unglücklich ins eigene Tor. Besonders bitter für den Kroaten: Der einschussbereite Nsame wäre im Abseits gestanden. Um einen Hauch nicht im Offside stand der Kameruner beim zweiten Berner Tor des Abends. Hervorragend von Blum in Szene gesetzt, erwischte der YB-Topskorer Zigi in der nahen Ecke (33.).

Schliessen 00:49 Video Stanic lenkt den Ball ins eigene Tor – 1:0 für YB Aus Sport-Clip vom 09.12.2023. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden. 00:40 Video Nsame stellt auf 2:0 Aus Sport-Clip vom 09.12.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Und Von Ballmoos? Der fünffache YB-Meistergoalie wurde mit Fortdauer der Partie zwar mehr gefordert, hielt aber, was es zu halten gab. Gut möglich also, dass Wicky auch am Mittwoch zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase in Leipzig auf die eigentliche Nummer 2 setzen wird.

So geht es weiter

Zum Abschluss der Super-League-Hinrunde gastieren die Young Boys nächsten Samstag in der Pontaise bei Stade-Lausanne-Ouchy. St. Gallen empfängt gleichentags den FC Zürich.