Legende: Traf zum wichtigen 4:3 gegen Sion Roger Assalé. Freshfocus

Roger Assalés Siegtreffer zum 4:3 gegen Sion dürfte für die Young Boys mehr wert sein als «nur» 3 weitere Punkte in der Super League. Er unterstreicht nicht zum ersten Mal, dass die Berner mittlerweile die Qualität besitzen, auf einen (oder mehrere) Dämpfer zu reagieren. Darüber hinaus – und möglicherweise noch wichtiger – verschafft er YB viel Luft im Hinblick auf eine anspruchsvolle Woche.

Am Donnerstag kann «Gelb-Schwarz» gegen Porto einen grossen Schritt in Richtung Europa-League-Sechzehntelfinal machen. 3 Tage später steht in der Super League der Spitzenkampf gegen Basel an. Dank dem Erfolg im Wallis lässt sich mit Blick auf die Tabelle feststellen: YB kann in den 2 Spielen noch «nichts» verlieren, aber viel gewinnen.

Vielversprechende Ausgangsposition

Selbst wenn die Young Boys gegen Porto eine Niederlage kassieren sollten, wäre im Hinblick auf einen Vorstoss in die K.o.-Phase noch nichts verloren. Auf der anderen Seite stünden die Berner im Falle eines Sieges vorzeitig in der Runde der letzten 32.

Legende: Gruppe G Die Tabellensituation von YB vor dem 5. Europa-League-Spieltag. SRF

Ähnlich favorabel zeigt sich die Ausgangslage von YB in der heimischen Meisterschaft. Weil Basel am vergangenen Wochenende bei Servette Federn liess (0:2), beträgt der Vorsprung der Young Boys auf ihren ärgsten Titel-Konkurrenten neu 4 Punkte. Dementsprechend kann sich der FCB im Direktduell keine Niederlage leisten, will er nicht schon bei Saisonhälfte bedeutend in Rücklage geraten. YB seinerseits kann mehr oder weniger befreit aufspielen.

Defensive als Achillesferse

Trotz der günstigen Ausgangsposition gibt es im YB-Lager auch Sorgenfalten. In den letzten 4 Liga-Spielen kassierte der Meister gleich 11 Gegentore. Es spricht zwar für die Berner, dass sie 3 dieser 4 Partien dennoch für sich entscheiden konnten.

Allerdings kann sich das Team von Trainer Gerardo Seoane gegen Gegner wie Porto oder Basel kaum 3 Gegentreffer leisten, will es Punkte holen.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 24.11.2019, 15:45 Uhr