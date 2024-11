Per E-Mail teilen

Legende: Neu bei GC Tomas Oral. Imago

Der Nachfolger von Marco Schällibaum ist gefunden: Die Grasshoppers vermelden die Verpflichtung von Trainer Tomas Oral als neuen Coach. Der 51-jährige Deutsche war in seiner Karriere hauptsächlich in seiner Heimat in der 2. Bundesliga tätig und trainierte unter anderem den FSV Frankfurt, Ingolstadt, Karlsruhe und Sandhausen.

Von Februar bis September 2014 war Oral zudem unter Felix Magath Co-Trainer beim FC Fulham in England. Seit seiner Entlassung bei Sandhausen im April 2023 war Oral ohne Job als Coach.

Vertrag bis Ende Saison

Oral unterschrieb bei den Grasshoppers einen Vertrag bis Ende Saison. Seine Mission ist klar: Er soll das Tabellenschlusslicht der Super League (9 Punkte aus 14 Spielen) vor dem Abstieg retten.

«Für mich ist es wichtig, dass es auf beiden Seiten passt, und ich freue mich sehr auf die Herausforderung. Ich bin vom Potenzial der Mannschaft und des Vereins überzeugt. Die Aufgabe bei GC Zürich begeistert mich. Jetzt gilt es, das volle Potenzial der Spieler optimal zu nutzen, um erfolgreich Spiele bestreiten zu können», wird Oral in der Medienmitteilung von GC zitiert.

Auch Henke kommt – Morello wieder Assistent

Zusammen mit Oral wurde mit Michael Henke ein prominenter Name als neuen Assistenztrainer verpflichtet. Henke war langjähriger Assistent von Ottmar Hitzfeld bei Borussia Dortmund und Bayern München, mit denen er zahlreiche Titel gewann.

GC-Interimstrainer Giuseppe Morello wird in seine bisherige Rolle als Assistenztrainer zurückkehren. Im Zuge dieser Veränderung trennt sich das Super-League-Schlusslicht von Co-Trainer Aurélien Mioch.