Wie der FC Basel am Dienstagabend bekanntgab, wird der Klub den Vertrag mit Captain Valentin Stocker per Ende Saison 2021/22 auflösen. Die im gegenseitigen Einvernehmen geschehene Vertragsauflösung kommt für den 33-Jährigen mit dem Karriereende gleich.

Kein Abschied aus Basel

Stocker begründete seinen Rücktritt auch mit den Perspektiven, die ihm der FCB bietet. «Es ist ein guter Moment, weil mir der Klub die Möglichkeit gibt, ihn in der sportlichen Leitung zu unterstützen und mich gleichzeitig in diesem Bereich weiterzubilden», so der Mittelfeldspieler in einer Medienmitteilung. Nach einer Pause Ende Saison wird Stocker dem Verein erhalten bleiben und langfristig mittels «verschiedenen Aus- und Weiterbildungen» an die Funktion des Sportchefs herangeführt.

Der langjährige Captain, der beim FCB auf eine Karriere mit 415 Spielen, 101 Toren und 110 Assists zurückblickt, wird am Sonntag gegen Lugano zum letzten Mal in einem Ernstkampf im St. Jakob-Park auflaufen. Im September soll ihm laut dem Klub ein Abschiedsspiel gewidmet sein.