Der 24-Jährige wechselt unter Vorbehalt der Ergebnisse der medizinischen Tests per sofort vom FCZ zu Fenerbahce Istanbul.

Per sofort

Nun also doch: Wie der FC Zürich mitteilt, wechselt Michael Frey per sofort in die türkische Süper Lig. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Laut Medienberichten erhält er einen Vierjahresvertrag, die Ablösesumme beläuft sich auf 3 Millionen Euro.

Die Zürcher hatten noch in der Vorwoche verlauten lassen, dass Deadlines gesetzt wurden, die von Fenerbahce nicht eingehalten wurden. Der FCZ betonte damals, dass der Stürmer definitiv nicht mehr in der aktuellen Transferperiode bis Ende August ins Ausland wechseln werde.

Der erfolgreichste Goalgetter geht

Nun sagte FCZ-Präsident Ancillo Canepa auf der klubeigenen Homepage: «Nachdem die Bedingungen nun für einen erfolgreichen Abschluss der Transferverhandlungen erfüllt wurden, haben wir dem Wechsel zugestimmt.»

Frey war in der vergangenen Saison mit 12 Toren in der Meisterschaft und 4 Treffern im Cup erfolgreichster Goalgetter des FCZ.