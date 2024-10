Legende: Hat das Zeug zum GC-Publikumsliebling Young-jun Lee. Keystone/Michael Buholzer

Etwas ungelenk wirkt der 1,93-m-Hüne schon, als er sich an diesem Donnerstagabend am Zurich Film Festival im dunklen Anzug auf dem grünen Teppich präsentiert. Young-jun Lee (gesprochen: Iong-tschuun Lii) ist zusammen mit Captain Amir Abrashi, Pascal Schürpf, Sonny Kittel, Mathieu Choinière und Trainer Marco Schällibaum Teil der kleinen GC-Fraktion, die an der Seite von Festivaldirektor Christian Jungen für Fotos posiert.

Der Südkoreaner hat sich im Nu zu einem Hoffnungsträger der Grasshoppers gemausert, seit er bei seinem Debüt Ende August gegen Sion gerade einmal 42 Sekunden für seinen ersten Super-League-Treffer brauchte. Gegen Servette kam ein weiteres Tor dazu, zuletzt gegen YB bereitete er das siegbringende 1:0 von Giotto Morandi magistral vor.

05:51 Video Archiv: Lee trifft gegen Sion nach wenigen Sekunden Aus Sport-Clip vom 24.08.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 51 Sekunden.

Drei Torbeteiligungen in vier Partien – keine schlechte Bilanz für einen, der mit 21 Jahren erst kürzlich auf einem anderen Kontinent gelandet ist und sich sowohl fussballerisch als auch kulturell noch ans neue Umfeld gewöhnen muss.

Mit 17 in Südkoreas höchster Liga debütiert

Aufgewachsen ist Lee in Suwon, der Hauptstadt der Provinz Gyeonggi-do, rund 50 Kilometer von der südkoreanischen Kapitale Seoul entfernt. Der Suwon FC spielt in der K League, der höchsten Spielklasse des Landes. In dieser lief Lee zwei Monate vor seinem 18. Geburtstag erstmals auf, als zu diesem Zeitpunkt jüngster Debütant in der Geschichte.

Der rasante Aufstieg ging indes nicht im gleichen Stile weiter, auch eine Leihe zu Gimcheon Sangmu änderte daran nichts. Zwei Meisterschaftstore gelangen ihm in drei Jahren. Und nun also GC.

Auf Dolmetscher angewiesen

Er fühle sich sehr wohl in Zürich, sagt Lee beim Treffen mit SRF. Die Natur, die Berge in der Nähe, das erinnere ihn an sein Heimatland. Und auch in der Mannschaft, in der so viele verschiedene Nationalitäten aufeinandertreffen, sei er gut aufgenommen worden.

Er hat eine unglaubliche Begabung. Er ist jung, aber ein Riesen-Fussballer für mich.

Angefreundet hat er sich mit Stürmerkollege Nikolas Muci und Verteidiger Maksim Paskotsi, beide wie Lee 21-jährig und ebenfalls noch nicht ewig lange bei GC. «Sie sind gleich alt und helfen mir immer wieder. Sie sorgen für eine gute Atmosphäre», erzählt er auf Koreanisch. Die Verständigung ist nicht einfach, Lee spricht nur ein paar Brocken Englisch. Sie reichen nicht, um auf Dolmetscherdienste verzichten zu können.

Lobrede vom Trainer

Die Chemie scheint trotzdem zu stimmen. Trainer Schällibaum jedenfalls kommt aus dem Schwärmen über seinen neuen, körperlich und technisch starken Stürmer nicht heraus. «Er hat eine unglaubliche Begabung. Er ist jung, aber ein Riesen-Fussballer für mich. Nur schon seine Präsenz vorne macht die anderen besser», meinte er nach dem Sion-Spiel. Als Typ sei Lee «easy-going», was bei der Integration sicher kein Nachteil ist.

00:47 Video Schällibaum: «Er macht die anderen besser» Aus Sport-Clip vom 24.08.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

«Es ist schon schwierig. Meine Freunde und meine Familie sind nicht hier. Ich habe aber grosse Hoffnungen und Träume im Fussball. Ich möchte immer besser werden», sagt der südkoreanische Nachwuchs-Nationalspieler dazu. Mit seinen bisherigen Auftritten sei er «wirklich zufrieden».

Wie man auf dem grünen Teppich eine gute Figur macht, scheint Lee zu wissen. Nicht nur am Zurich Film Festival, sondern auch auf Schweizer Fussballplätzen.

