16 Fussballfans übernehmen 10 Prozent der Aktien der FC Luzern-Innerschweiz AG. So wollen sie die Anliegen der Basis besser einbringen.

FCL-Fans ziehen in den Verwaltungsrat ein

Premiere in der Schweiz

Im Zuge der Generalversammlung der FC Luzern-Innerschweiz AG am Donnerstagabend haben die Innerschweizer ein bisher einzigartiges Projekt vorgestellt. Der neu gegründete Verein «FCL-Basis» erhält dank 10 Prozent Aktienanteilen neu Einsitz im Verwaltungsrat der AG.

Das Kerngeschäft der FC Luzern-Innerschweiz AG ist der Spielbetrieb der 1. Mannschaft. In den Aktienstreit mit Grossaktionär Bernhard Alpstaeg können sich die Fans damit nicht einmischen. Dieser spielt sich eine Etage höher ab, in der FCL Holding AG.

Trotzdem erhofft sich «FCL-Basis» mehr Gehör. Mitsprache, regionale Verankerung und das «Wir-Gefühl» hätten bei der Anhängerschaft einen grossen Stellenwert. Das habe eine grosse Umfrage bei den Fans gezeigt. Das Projekt «FCL-Basis» soll den Luzern-Anhängern schweizweit einzigartige Mitspracherechte ermöglichen.

Deshalb soll es auch nicht bei den 16 Gründungsmitgliedern bleiben. Der Verein ist offen für weitere FCL-Fans. Mit den Mitgliederbeiträgen würden weitere Aktien gekauft und damit der Einflussbereich stetig erhöht.

Vertreter im Verwaltungsrat

So soll etwa sichergestellt werden, dass die «Grund-DNA des FC Luzern» erhalten bleibe: «Etwa, dass unser Herzensverein ‹FC Luzern› heisst und nicht plötzlich den Namen eines Energy-Drink-Herstellers trägt. Oder, dass unsere Farben Blau und Weiss sind – und damit auch keine Experimente gemacht werden», heisst es auf der Homepage.

An der Generalversammlung am Donnerstagabend wurde Daniel Britschgi als Vertreter der «FCL-Basis» in den Verwaltungsrat gewählt. Die bisherigen Verwaltungsräte, unter anderem Präsident Stefan Wolf, wurden wiedergewählt.