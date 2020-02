Legende: Duell ohne Sieger Servettes Miroslav Stevanovic gegen Basels Omar Alderete. Keystone

1:1, 1:1, 2:2, 0:0, 3:3 – so lauteten die Resultate der 23. Runde der Super League. Dass eine komplette SL-Runde keinen einzigen Sieger hervorbringt, ist ein Novum. Seit der Einführung des aktuellen Modus' auf die Saison 2003/04 hin gab es immer mindestens ein Team, das 3 Punkte einfuhr.

In der Geschichte der Super League gab es 8 Spieltage, an denen 4 Partien unentschieden zu Ende gingen. 5 Remis an einem Spieltag gab es zuletzt in der Saison 2002/03. Damals hiess die höchste Schweizer Liga noch NLA, umfasste 12 Mannschaften und es wurde mit einer Final- sowie einer Auf-/Abstiegsrunde gespielt.