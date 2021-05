David Degen übernimmt beim FC Basel sämtliche Aktien von Bernhard Burgener. Der Ex-Profi will die Besitzverhältnisse so ändern, dass es keinen Mehrheitsaktionär gibt.

Zudem installiert Degen einen Holding-Verwaltungsrat mit insgesamt 7 Mitgliedern. Darunter ist auch der ehemalige FCB-Erfolgscoach Christian Gross.

Degen bestätigte zudem an der Medienkonferenz, dass Trainer Patrick Rahmen auch kommende Saison an der Seitenlinie stehen wird.

Was bereits vermutet worden war, hat der FC Basel am Dienstagnachmittag bestätigt: David Degen übernimmt sämtliche Aktien von Präsident Bernhard Burgener. Nach «zahlreichen konstruktiven Gesprächen» und Degens Zusage, die Aktien nur an «eine Basler Lösung» weiterzuveräussern, sei man zu dieser Übereinkunft gekommen. Über die weiteren Einzelheiten wurde Stillschweigen vereinbart.

Degens Aktienanteil beträgt somit 91,96 Prozent. Einen Teil davon will er in den kommenden Wochen den drei künftigen Verwaltungsrats-Kollegen Marco Gadola, Andreas Rey und Johannes Barth weiterverkaufen. Ziel sei es, die Wertpapiere so aufzuteilen, dass es keinen Mehrheitsaktionär mehr gebe.

Der neue Verwaltungsrat Box aufklappen Box zuklappen Zur Wahl in den neuen VR stellen sich am 15. Juni: Reto Baumgartner (designierter Präsident), bisher Präsident des Vereins FC Basel 1893.

David Degen, aktueller Mehrheitsaktionär

Marco Gadola, Finanzfachmann, Verwaltungsrat und Ex-CEO der Straumann Group (Zahnmedizin).

Andreas Rey, unter anderem in Sozial- und Bildungsunternehmen engagiert.

Johannes Barth, Privatbankier und Präsident der FDP Basel.

Christian Gross, Ex-FCB-Meistertrainer

Sophie Herzog, ehemalige FCB-Spielerin und Triathletin Aus dem VR ausscheiden werden Burgener, Karl Odermatt und Peter von Büren.

Auf die Frage des SRF-Reporters, wonach er der «Lösung Degen» zunächst nicht gerade kooperativ gegenüber gestanden habe, erklärte Burgener: «Ich wollte den FC Basel gesund übergeben. Der Captain verlässt das Schiff im Sturm nicht. Der Sturm ist beseitigt. Entscheidend ist, dass wir die alten Geschichten ruhen lassen und uns auf die Zukunft fokussieren», meinte der scheidende Besitzer Burgener. Sein Nachfolger Degen dankte Burgener für die «konstruktiven Gespräche».

Weiter äusserte sich der frühere FCB-Flügelspieler zu folgenden Themen: