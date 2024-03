Legende: Übernimmt die Geschicke als Sportchef von GC Stephan Schwarz, hier während seiner Zeit beim FC Augsburg Imago Images/Christian Kolbert (Archiv)

Trotz Nati-Pause tut sich im GC-Campus in Niederhasli was. Nicht auf, aber neben dem Platz. Die Klub-Verantwortlichen haben sich entschieden, die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Sportchef Bernt Haas per sofort zu beenden und stattdessen Stephan Schwarz auf dieser Position zu installieren. Haas leitete seit Anfang Juli 2022 die Geschicke als Sportchef.

«Wir sind davon überzeugt, dass Stephan Schwarz der Richtige ist, um gemeinsam mit dem Trainerteam um Bruno Berner den Club zu stabilisieren und in eine erfolgreiche Zukunft zu führen», schreiben die Grasshoppers in einer Mitteilung.

Erfahrungen in der Bundesliga

Schwarz war in der Vergangenheit ausschliesslich in Deutschland tätig. Zunächst wirkte der mittlerweile 53-Jährige als Nachwuchstrainer in Stuttgart, ehe er als Scout bei 1860 München sowie Hoffenheim engagiert war.

Von 2013 bis 2019 arbeitete Schwarz für Augsburg, davon die letzten 2 Jahre als technischer Direktor. Im April 2019 wurde Schwarz zusammen mit dem damaligen Trainer Manuel Baum beim FCA freigestellt.