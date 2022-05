YB holt neu Steve von Bergen als Sportchef in die Führung, Spycher bleibt Gesamtverantwortlicher des Sports.

Christoph Spycher erhält bei YB Unterstützung im Tagesgeschäft: Neu wird Ex-YB-Captain Steve von Bergen das Amt des Sportchefs übernehmen. Spycher selbst bleibt Gesamtverantwortlicher des Sports, gehört künftig als VR-Delegierter Sport sowohl dem Verwaltungsrat als auch der Geschäftsleitung an und wird neu die Sportkommission leiten.

Sowohl Spycher als auch Von Bergen haben einen Dreijahresvertrag bis im Sommer 2025 unterschrieben.

Schliessen 04:14 Video Spycher über ein «sehr seltenes Glück in einer Sportunternehmung» Aus Sport-Clip vom 25.05.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 14 Sekunden. 03:38 Video Steve von Bergen: «Ich war noch ganz weit weg von einem Trainerjob» Aus Sport-Clip vom 25.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 38 Sekunden.

Von Bergen zuvor im Trainerteam

Von Bergen beendete im Sommer 2019 bei YB seine aktive Karriere und war danach im YB-Nachwuchs tätig. Nach der Trennung von Cheftrainer David Wagner sprang er in der 1. Mannschaft als Assistenztrainer interimistisch für die letzten 11 Meisterschaftsspiele ein.

«Der Übergang in der Sport-Abteilung wird fliessend sein, wobei klar geregelt ist, dass die Planung der neuen Saison und die Wahl des YB-Cheftrainers für die kommende Spielzeit in der Verantwortung von Christoph Spycher liegen», schreiben die Berner in einer Medienmitteilung.