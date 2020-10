Für St. Gallens Lukas Görtler war es «wie Weihnachten», YB-Neuzugang Silvan Hefti sprach von «Gänsehaut». Die erhöhte Anzahl Zuschauer in den Arenen (im kybunpark waren es über 9000, im Wankdorf gar knapp 12'000 Fans) liess auch die Spieler nicht kalt.

Erst Geisterspiele, dann 1000er-Regel: Die Corona-Krise hatte für lange Zeit Tristesse in die Fussballstadien der Schweiz transportiert. Am 3. Spieltag dann kamen die neuen Regeln zum Zug. Unter Einhaltung der Schutzkonzepte durften die Super-League-Klubs wieder deutlich mehr Zuschauer empfangen.

Bild 1 / 3 Legende: Im St. Galler kybunpark Eintrittskontrolle mit Ticket, ID und QR-Code. Freshfocus Bild 2 / 3 Legende: Ich, mein Schal und meine Maske In Bern erfreuten sich über 11'000 Fans des Sieges über Vaduz. Trotz Maske. Freshfocus Bild 3 / 3 Legende: Spärlich besetzt Die Muttenzerkurve in Basel. Freshfocus

Betrachtet man diesen Schritt in Richtung Normalität als Test, dann haben die Fans diesen mit Bravour bestanden. Dieses Zeugnis stellt Liga-CEO Claudius Schäfer aus: «Die Zuschauer haben sich sehr gut an das Schutzkonzept gehalten. Die Masken wurden getragen, auch wenn das etwas Neues ist. Das hat an den meisten Orten sehr gut funktioniert.» Eine konkrete Analyse soll in den nächsten Tagen allfällige Schwachpunkte zutage fördern. Dazu wurden eigens Sicherheitsdelegierte in den Stadien installiert.

Lateinische Schweiz hält sich zurück

War in Basel, Bern und St. Gallen unisono von «Gänsehaut» die Rede, war in Lugano wenig von den Lockerungen zu spüren. 1322 Zuschauer sorgten für eine äusserst schwache Besiedelung des Cornaredos. Auch in Lausanne wurden nur etwas mehr als 2000 Fans Zeuge des 4:0-Triumphs des gross aufspielenden Aufsteigers über den FCZ.

In der lateinischen Schweiz, phasenweise deutlich stärker von der Corona-Krise gebeutelt, überwog also eine gewisse Skepsis. Schäfer will das jedoch nicht überbewerten – zumindest noch nicht: «Ich hätte zwar mit mehr Leuten gerechnet – vor allem in Lausanne. Aber es ist noch zu früh, um das zu beurteilen.»

So erlebten SRF-Exponenten die Sonntagsspiele

Dani Kern kommentierte am Sonntag die Partie St. Gallen gegen Servette. Reto Wiedmer und Lionel Mattmüller waren für Radio SRF in Bern bzw. Basel unterwegs. Wie lautet ihr Resümee: War die Stimmung gut? Wurden die Schutzmassnahmen eingehalten?

Kern: «Beim Einmarsch der St. Galler ins Stadion hatte ich echt Gänsehaut. In diesem Moment wurde klar, was in den letzten Monaten in den Stadien gefehlt hat: Leben, Freude, Emotionen. Ich habe die Fans äusserst diszipliniert erlebt. Auch vor dem Stadion wurde die Maske beinahe zu 100 Prozent getragen. Mein Fazit ist positiv, mit der Hoffnung, dass der eingeschlagene Weg beibehalten wird.»

Wiedmer: «Es war ein Erlebnis. Im Vergleich mit der Partie des SC Bern gegen Ambri war die Stimmung bei YB um einiges besser. Dies, obwohl sich diese in der Halle eigentlich besser bündelt. Es gab kleine Fangesänge, beim Einlaufen gab es dann diesen Hühnerhaut-Moment, das empfand auch Silvan Hefti so. Bei den Spielern habe ich allenthalben die Freude im Gesicht gesehen, fast wie kleine Jungs vor Weihnachten. Probleme gab es nur bei einem Einlass, wo die Fans dann den Anpfiff verpassten. Die Fans verhielten sich äusserst diszipliniert.»