Saisonstart am 16. Juli

Legende: Will an erfolgreiche Zeiten anknüpfen FCZ-Urgestein Blerim Dzemaili. Freshfocus/Martin Meienberger

Nach kurzen Sommerferien steigen die Super-League-Klubs schon wieder ins Training ein. Die Saison 2022/23 beginnt am 16. Juli. Wegen der Winter-WM in Katar wird die Hinrunde schon am 3. November unterbrochen. Die Winterpause dauert bis zum 21. Januar.

FC Zürich

Trainer: Franco Foda (neu, vereinslos, zuletzt Nationaltrainer Österreich)

Zuzüge:

Abgänge: André Breitenreiter (Trainer/Hoffenheim), Ousmane Doumbia (?), Salim Khelifi (?), Blaz Kramer (Legia Warschau), Moritz Leitner (?)

Trainingslager: 19.-26. Juni in Weiler/GER

12. Juni: Thalwil – FCZ

15. Juni: FCZ – Baden

18. Juni: FCZ – Wil

22. Juni: FCZ – Viktoria Köln

9. Juli: VfB Stuttgart – FCZ

FC Basel

Trainer: Alex Frei (neu, Winterthur)

Zuzüge: Marwin Hitz (Dortmund), Sayfallah Ltaief (Winterthur), Kaly Sène (GC/Leihende), Tician Tushi (Winterthur), Yannick Marchand (Xamax/Leihende), Nils de Mol (Wil), Mirko Salvi (Yverdon)

Abgänge: Guillermo Abascal (?), Felix Gebhardt (Halle/leihweise), Valentin Stocker (Rücktritt), Pajtim Kasami (?), Raoul Petretta (?), Djordje Nikolic (?), Tomás Tavares (Benfica/Leihende), Albian Hajdari (Juventus U19/Leihende), Fjodor Tschalow (ZSKA Moskau/Leihende), Strahinia Pavlovic (Monaco/Leihende), Sebastiano Esposito (Inter/Leihende)

Trainingslager: 22.-30. Juni am Tegernsee (GER)

18. Juni: Basel – Xamax

25. Juni: Basel – Greuther Fürth



Legende: Soll dem FCB mit seiner Bundesliga-Erfahrung Stabilität verleihen Marwin Hitz. Keystone/EPA/Sascha Steinbach

YB

Trainer: Raphaël Wicky (neu, zuletzt bis 2021 Chicago Fire)

Zuzüge: Filip Ugrinic (Luzern), Cedric Itten (Glasgow Rangers), Donat Rrudhani (Aarau)

Abgänge: Matteo Vanetta (Trainer), Miralem Sulejmani (?), Edimilson Fernandes (Mainz, Leihende), Kevin Varga (Kasimpasa, Leihende), Guillaume Faivre (Rücktritt), Shkelqim Vladi (Aarau)

Trainingslager: 24. Juni - 2.Juli in Gstaad

22. Juni: Breitenrain – YB

22. Juni: YB – Yverdon

28. Juni: YB – Xamax

1. Juli: YB – Stade Lausanne-Ouchy

9. Juli: YB – Schaffhausen

9. Juli: YB – Greuther Fürth

Lugano

Trainer: Mattia Croci-Torti (seit Sept. 2021)

Zuzüge: Kévin Monzialo (St. Pölten, Leihende), Chinwendu Nkama (Kidricevo, Leihende), Franklin Sasere (Hamrun Spartans, Leihende)

Abgänge: Noam Baumann (?), Olivier Custodio (Lausanne), Sandi Lovric (Udinese), Numa Lavanchy (?), Yuri (?), Kevin Rüegg (Hellas Verona, Leihende), Mijat Maric (Rücktritt)

Trainingslager: 6. Juni – 1. Juli in Mals (ITA)

18. Juni: Lugano – Collina d'Oro

28. Juni: Lugano – Kaiserslautern

30. Juni: Lugano – Ingolstadt

St. Gallen

Trainer: Peter Zeidler (seit Juli 2018)

Zuzüge: Matej Maglica (VfB Stuttgart; def. Übernahme nach Leihe), Randy Schneider (Aarau) Lorenzo Gonzalez (Usti nad Labem, Leihende), Florian Kamberi (Sheffield Wednesday, Leihende), Élie Youan (Mechelen, Leihende)

Abgänge: Armin Abaz (?), Euclides Cabral (?), Logan Clément (?), Salifou Diarrassouba (ASEC Mimosas (BFA), Leihende), Alexandre Jankewitz (YB, Leihende), Christopher Lungoyi (Juventus U23, Leihende), Bastien Toma (Genk, Leihende)

Trainingslager: -

19. Juni: Urnäsch – St. Gallen

25. Juni: Thun – St. Gallen

2. Juli: Austria Lustenau – St. Gallen

9. Juli: St. Gallen – Freiburg

Legende: Dauerhaft in St. Gallen Matej Maglica wurde von Stuttgart fix übernommen. Keystone/GIAN EHRENZELLER

Servette

Trainer: Alain Geiger (seit 2018)

Zuzüge: Patrick Pflücke (Roda Kerkrade); Mathis Magnin (Etoile Carouge, Leihende), Lucas Monteiro (Nyon, Leihende)

Abgänge: Nils Pédat (?), Papu Mendes (?)

Trainingslager: 21.-25. Juni in Crans-Montana

25. Juni: Sion – Servette

29. Juni: Servette – Stade Lausanne-Ouchy

2. Juli: Servette – Xamax

5. Juli: Servette – Annecy

Sion

Trainer: Paolo Tramezzani (seit Okt. 2021)

Zuzüge:

Abgänge: Guillaume Hoarau (?), Gaetano Berardi (?), Birama Ndoye (?), Vagner (Metz, Leihende), Kader Keita (Westerlo, Leihende), Wesley (Juventus U23, Leihende), Alexandros Safirakis (Chiasso, Leihende), Arian Kabashi (?), Jean Ruiz (Pau FC)

Trainingslager: 15.-25. Juni in Crans-Montana

22. Juni: Sion – Xamax

25. Juni: Sion – Servette

29. Juni: Yverdon – Sion

2. Juli: Sion – Dynamo Kiew

9. Juli: Sion – Strassburg

Grasshoppers

Trainer: Giorgio Contini (seit 2021)

Zuzüge: Shkelqim Demhasaj (Winterthur, Leihende), Imran Bunjaku (Aarau, Leihende), Nikola Gjorgjev, Robin Kalem (beide Schaffhausen, Leihende)

Abgänge: Mateo Matic (?), Ermir Lenjani (?), André Santos (?), Nuna da Silva (?), Brayan Riascos (Charkiw), Kaly Sène (Basel, Leihende), Bendeguz Bolla, Bruno Jordão, Léo Bonatini (alle Wolverhampton, Leihende)

Trainingslager: 27. Juni-1.Juli in Crans-Montana

24. Juni: GC – Schaffhausen

1. Juli: Yverdon – GC

9. Juli: Köln – GC

Legende: Mit GC erneut vor dem Umbruch In Giorgio Continis Mannschaft gibt es viele personelle Veränderungen. Freshfocus/Andy Müller

Luzern

Trainer: Mario Frick (seit 2021)

Zuzüge: Yvan Alounga (Schaffhausen, Leihende), Salah Aziz Binous, David Mistrafovic, Lino Lang, Mark Marleku, Ashvin Balaruban (alle Kriens, Leihende)

Abgänge: Filip Ugrinic (YB), Silvan Sidler (Bielefeld), Marvin Schulz (Kiel), Simon Grether (?), Tsiy Ndenge (?), Mohamed Dräger (Nottingham, Leihende), Nikola Cumic (Olympiakos, Leihende), Marko Kvasina (Ostende, Leihende)

Trainingslager: 22.-26. Juniin Schruns (AUT)

17. Juni: Luzern – Winterthur

25. Juni: Altach- Luzern

2. Juli: Luzern – Vaduz

Winterthur

Trainer: Bruno Berner (neu, Schweiz U19)

Zuzüge:

Abgänge: Alex Frei (Trainer, Basel), Florian Baak (?), Samuel Ballet (YB U21, Leihende), Shkelqim Demhasaj (GC, Leihende), Gabriel Isik (Vaduz), Silvan Kriz (?), Noah Lovisa (?), Tician Tushi (FCB, Leihende), Dimitri Volkart (?), Raphael Spiegel (Lausanne)

Trainingslager:

17. Juni: Luzern – Winterthur

26. Juni: Pfäffikon – Winterthur

28. Juni: Vaduz – Winterthur

2. Juli: Winterthur – Schaffhausen

8. Juli: Altach – Winterthur

12. Juli: Winterthur – Brühl