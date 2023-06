Der FC Sion startet stark dezimiert in die Barrage gegen Stade Lausanne-Ouchy. Dafür können die Sittener mit einem vollen Stadion rechnen.

Legende: Führt er Sion zum Klassenerhalt? Paolo Tramezzani. Freshfocus/Pascal Müller

Wer ein vielleicht letztes Mal Mario Balotelli im Trikot des FC Sion sehen will, wird enttäuscht. Der italienische Stürmer, welcher bereits ab und zu in dieser Saison gefehlt hat, wird auch im Barrage-Hinspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy nicht auflaufen. Trainer Paolo Tramezzani gibt sich bedeckt: «Er wird am Samstag nicht dabei sein, und ich möchte nichts weiter über ihn sagen.»

Der Mann an Sions Seitenlinie muss nebst Balotelli auf weitere gewichtige Spieler verzichten: Dimitri Cavaré, Wylan Cyprien, Kevin Halabaku, Cleilton Itaitinga, Heinz Lindner, Joël Schmied, François Moubandje und Abdel Zagré sind alle von Verletzungssorgen geplagt.

Sion: defensiv schwach und heimschwach

Sion hat in der vergangenen Spielzeit ganze 73 Tore erhalten. Bei 36 Partien sind das ein bisschen mehr als 2 Gegentreffer pro Spiel. Lausanne-Ouchy seinerseits hat in der Challenge League diese Saison 70 Tore erzielt. Besonders in Acht nehmen muss sich Sion vor Teddy Okou: Der Flügel traf 19 Mal und steuerte 9 Assists bei.

Angst vor dem Tourbillon braucht der Underdog sicherlich keine zu haben. Die Walliser haben im eigenen Stadion fast eine erschreckend schlechte Bilanz. Lediglich 2 Vollerfolge hat Sion vor dem eigenen Anhang gefeiert. Den negativen Höhepunkt der Saison setzte es ebenfalls zuhause ab: 2:7 verlor die Mannschaft von Tramezzani gegen St. Gallen. Der 52-Jährige wurde darauf entlassen und trotzdem kurz vor Saisonende wieder eingestellt.

05:41 Video Archiv: St. Gallen deklassiert Sion mit 7:2 Aus Sport-Clip vom 12.11.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 41 Sekunden.

Freier Eintritt für Sion-Anhänger

Um den drohenden Abstieg doch noch zu verhindern, zählt Sion auf die Unterstützung jedes Fans. Aus diesem Grund haben sich die Sittener dazu entschieden, die Barrage-Tickets gratis abzugeben. Es ist nicht das erste Mal, dass die Walliser zu einer solchen Massnahme greifen: Bereits Ende Mai verschenkte Sion 7000 Eintritte, um das Stadion gegen Luzern zu füllen. Damals verloren die Sittener mit 1:2 – ein schlechtes Omen?

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Eine Zusammenfassung des Barrage-Hinspiels gibt es am Samstag in der Sendung «Super League – Highlights» ab 22:15 Uhr auf SRF zwei.

Legende: Dürfen die Köpfe nicht hängen lassen Die Spieler des FC Sion. KEYSTONE / Patrick B. Kraemer