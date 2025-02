Fabian Frei hat am Dienstag angekündigt, seine Fussballschuhe Ende Saison an den Nagel zu hängen.

Der 36-Jährige absolvierte in der Super League für Winterthur (aktuell), Basel und St. Gallen bisher 468 Spiele. Zwischen 2015 und 2018 lief er in der Bundesliga für Mainz auf.

Der gebürtige Frauenfelder trug 24 Mal das Trikot der Schweizer Nationalmannschaft und stand 2016 im EM- sowie 2022 im WM-Kader.

Keiner hat in der Super League mehr Partien bestritten als Fabian Frei mit seinen bisher 468 Spielen. Allzu viele werden indes nicht mehr hinzukommen. Denn Ende Saison ist Schluss als Profifussballer, wie der 36-jährige Frauenfelder am Dienstag verkündete.

Frei debütierte am 22. Juli 2007 als damals 18-Jähriger für den FC Basel in der Super League. Später lief der Mittelfeldspieler in der Schweiz auch für St. Gallen, wieder für den FCB und seit September dieses Jahres für Winterthur auf.

Seit Oktober 2023 Rekordspieler in der Super League

Im Oktober 2023 löste Frei mit seinem 422. Einsatz in der Super League den bisherigen Rekordspieler Nelson Ferreira ab. Bis Ende dieser Saison könnte der 24-fache Natispieler seinen Bestwert noch maximal bis auf 481 Partien hochschrauben (in der Super League sind noch 13 Begegnungen zu spielen). Rekordhalter in der obersten Schweizer Liga (inkl. NLA) sind Karl Grob und Philippe Perret mit je 511 Einsätzen. In dieser Rangliste belegt Frei Rang 8.

«Die letzten Spiele sollen für mich kein gemütliches Auslaufen werden. Ich will dazu beitragen, dass der FCW auch nach der 3. Saison in Folge weiter in der Super League spielen wird», lässt sich Frei auf der Homepage des FC Winterthur zitieren. Mit den Eulachstädtern belegt er nach 25 von total 38 Runden den letzten Platz.

5 Meistertitel mit dem FCB

In seiner langen und erfolgreichen Karriere wurde Frei fünfmal Schweizer Meister mit Basel und gewann mit dem FCB dreimal den Cup. Mit der Nati nahm Frei an der EM 2016 in Frankreich sowie der WM 2022 in Katar teil. Zudem wurde er 2011 mit der U21-Nati Vize-Europameister und bestritt insgesamt 53 Bundesliga-Partien für Mainz (ein Tor).