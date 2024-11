Legende: Muss erneut einen kleinen Rückschlag verkraften Lia Wälti. Freshfocus/Martin Meienberger

Das Schweizer Frauen-Nationalteam muss in den letzten zwei Länderspielen des Jahres auf Lia Wälti verzichten. Die Kapitänin kann aufgrund eines Abszesses nicht zur Nati stossen. Wälti hatte erst beim letzten Zusammenzug nach überstandener Verletzung ihr Comeback für die Schweiz gegeben. Die 31-Jährige verlieh dem Team von Trainerin Pia Sundhage viel Stabilität und trug ihren Teil zu den guten Leistungen der Nati gegen Australien (1:1) und Frankreich (2:1) bei.

04:56 Video Zu Besuch bei Nati-Captain Lia Wälti Aus Sportpanorama vom 24.11.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 56 Sekunden.

Auch Luyet out

Ebenfalls passen muss Naomi Luyet. Die beste Torschützin der Super League, die für YB in 12 Runden 8 Mal getroffen hat, fällt wegen einer Verletzung im Beckenbereich aus. Für die 18-Jährige stösst Aurélie Csillag vom FC Basel zum Nationalteam.

00:59 Video Archiv: Luyet schiesst die Schweiz gegen Frankreich herrlich zum Sieg Aus Sport-Clip vom 29.10.2024. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Vor Wälti und Luyet hatte bereits Verteidigerin Luana Bühler wegen Knieproblemen für die Spiele gegen Deutschland (am Freitag in Zürich) und gegen England (am Dienstag in einer Woche in Sheffield) Forfait erklären müssen.