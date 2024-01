Legende: Kämpfen um die Plätze in der Champions Group Basels Taulant Xhaka geht gegen GC's Bradley Fink hart in den Zweikampf. Keystone/Georgios Kefalas

Am Samstag erwacht die Super League aus dem Winterschlaf, der Ball rollt wieder in den Stadien der höchsten Schweizer Spielklasse. Anders als in den letzten 20 Saisons spielen nicht mehr 10, sondern 12 Mannschaften in der Super League, nach 33 Spieltagen wird die Liga in der Mitte geteilt.

Nun stehen noch 15 Runden an, ehe die Liga in eine Champions Group und eine Relegation Group in der Mitte geteilt wird. Diese Teilung erfolgt nach dem 33. Spieltag am 20. April, danach stehen noch fünf Runden an. Die ersten sechs Teams spielen um den Titel und die europäischen Plätze. Die Mannschaften auf den Rängen 7 bis 12 machen untereinander den Absteiger und Teilnehmer an der Barrage aus.

Legende: Die Tabelle nach 18 Runden SRF

«Schottischer Modus»

Vergangenen Sommer wurde die erste grössere Modusänderung seit 20 Jahren umgesetzt. Bei der Aufstockung auf 12 Mannschaften waren die Klubs einig, Zankapfel war, wie der Meister gekürt werden sollte. Nach einem langen hin und her entschieden sich die Klubs für den «schottischen Modus» und gegen Playoffs. Vorbild war – wie der Name schon sagt – die schottische Premiership.

00:32 Video Archiv: Der «schottische Modus» einfach erklärt Aus Sport-Clip vom 11.11.2022. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.